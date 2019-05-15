مقتل 5 منتسبين للشرطة بهجوم لـ"داعش" في العراق

قتل 5 من منتسبين الشرطة الاتحادية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، 15 مايو/أيار، إثر هجوم إرهابي مسلح تنفذه تنظيم "داعش"الإرهابي، في جنوب غربي كركوك، شمال البلاد.

© REUTERS / POOL New الإمارات: من المؤكد أن أمريكا رصدت تهديدا قبل سحب دبلوماسيين من العراق

بغداد — سبوتنيك . وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، اليوم، قائلة إن اعتداء إرهابيا "غادرا" لعصابات "داعش" على سيارة نوع "سلفادور" تابعة للواء القناصين بالشرطة الاتحادية وقع في منطقة "سيلان" ضمن ناحية الرياض جنوب غربي محافظة كركوك، شمالي العاصمة بغداد.

وأضافت الخلية، أن الاعتداء أسفر عن مقتل 4 ضباط، ومنتسب من الشرطة الاتحادية.

وعلمنا من مصدر أمني عراقي، أن الاعتداء، نفذه عناصر مسلحين من تنظيم "داعش"، استهدفوا سيارة منتسبين الشرطة الاتحادية.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد أعلنت الأربعاء، 1 أيار/مايو الجاري، تنفيذ عملية نوعية للقوات العراقية، في ملاحقة فلول الإرهاب، بمحافظة كركوك التي تعتبر أغنى مدن العراق نفطيا.

وأوضحت الخلية في بيان تلقته مراسلتنا، حينها، قائلة "وفق معلومات استخبارية، تم تنفيذ عملية نوعية لأبطال قيادة العمليات الخاصة الثانية فوج مكافحة الإرهاب كركوك، بإلقاء القبض على هدف مهم ضمن سلسلة الأهداف الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".