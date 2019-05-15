مقتل 5 منتسبين للشرطة بهجوم لـ"داعش" في العراق

وأضافت الخلية، أن الاعتداء أسفر عن مقتل 4 ضباط، ومنتسب من الشرطة الاتحادية.
وعلمنا من مصدر أمني عراقي، أن الاعتداء، نفذه عناصر مسلحين من تنظيم "داعش"، استهدفوا سيارة منتسبين الشرطة الاتحادية.
وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد أعلنت الأربعاء، 1 أيار/مايو الجاري، تنفيذ عملية نوعية للقوات العراقية، في ملاحقة فلول الإرهاب، بمحافظة كركوك التي تعتبر أغنى مدن العراق نفطيا.
خوفا من ضربة أميركية.. عشائر #العراق تدعو لطرد #الحشد الشعبي pic.twitter.com/Mx07KLCiXC— العربية (@AlArabiya) May 11, 2019
وأوضحت الخلية في بيان تلقته مراسلتنا، حينها، قائلة "وفق معلومات استخبارية، تم تنفيذ عملية نوعية لأبطال قيادة العمليات الخاصة الثانية فوج مكافحة الإرهاب كركوك، بإلقاء القبض على هدف مهم ضمن سلسلة الأهداف الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال".
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)