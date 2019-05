برلماني سوري: الجيش يواصل عملياته لتحرير إدلب بالكامل

قال عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري، إن الجيش يقوم بواجبه المقدس حول تطهير كل الأراضي، وكل شبر بوجد به إرهابيين على الأراضي السورية.

اتفاق سوتشي

وأضاف الأسد، في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك "، اليوم الأربعاء: "في إدلب تقاعست المجموعات الإرهابية والضامنين لاتفاق سوتشى، عند تنفيذ ما تم التوافق عليه، وبالتالي أصبحت تلك المجموعات تشكل خطرا كبيرا على المناطق الآمنة المتاخمة لريف إدلب، ومنها ريف حماة والمناطق المتاخمة الأخرى في ريف حلب، وتتساقط القذائف على الآمنين وتقتل العشرات".

وتابع نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري: "نحن لم نتأخر عن تنفيذ الاتفاق، ولكن الأطراف الأخرى من الضامنين كانوا يلعبون على عامل الوقت، ويراوغون ويتقاعسون، وقد صبر الجيش طويلا، ولكنه لن يتواني عن الوجود في أي شبر به إرهابيين من أجل القضاء عليهم".

وأشار الأسد إلى أن الجيش السورى ماض في تحرير إدلب بالكامل، وصولا إلى ريف دير الزور شرق أو غرب الفرات، وكل المناطق التي يوجد بها فلول الإرهاب.

وأوضح الأسد أن الجيش حقق الكثير من التقدم بإتجاه إدلب، وقد وصل للحدود الإدارية للمحافظة من ريف حماة، وحطم التحصينات هناك، بنسبة تجاوزت الـ 60 في، وهو يتقدم باتجاه مناطق أخرى لاستعادة إدلب إلى حضن الوطن.

مناطق آمنة