بالفيديو... السيسي يمازح المسئولين عند افتتاح كوبرى جديد: "هيستحملنا كلنا؟"

مازح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المسئولين خلال افتتاح مشروع محور روض الفرج.

وقال الرئيس المصري: "اتفضلوا، هو هيستحملنا كلنا". وذلك بحسب صحيفة "أخبار اليوم".

وأضاف ضاحكا: "لأ أمان.. أمان. في إشارة منه إلى اختباره بنفسه".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد افتتح، اليوم الأربعاء، 15 مايو/آيار، عددا من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، على هامش قيامه بافتتاح كوبري "تحيا مصر" الملجم، ضمن محور روض الفرج.

وتضمنت الافتتاحات كوبري الشهيد نقيب أحمد حافظ، وكوبري المقدم شهيد أحمد أبو النجا، وتقاطع محور الشهيد مع محور المشير، وامتداد محور المشير.

ومن بين الأعمال الأخرى التي افتتحها السيسي، أيضا، أعمال تطوير وتوسعة محور الشهيد إلى جانب محور روض الفرج، وكوبري تحيا مصر الملجم، أعلى نهر النيل بمنطقة شبرا، والذي سيدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري ملجم في العالم.