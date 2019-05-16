تسجيل
15:43 16 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    مديرية أمن شحات الليبية تكشف تفاصيل الخطة الأمنية لتأمين مدينة درنة شرقي البلاد

    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    تطورات الوضع في ليبيا بعد تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس (50)
    0 0 0

    كشف الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن في مدينة شحات الليبية الملازم حسين بوكريم، تفاصيل ترتيبات الخطة الأمنية لتأمين مدينة درنة، مشيرا إلى أن الخطة الأمنية تهدف إلى تأمين كافة المرافق الحيوية من أجل المحافظة على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية لكافة المنافذ ومخارج مدينة درنة شرقي البلاد.

    بنغازي — سبوتنيك. وقال بوكريم في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "أمر الترتيبات الأمنية بمدينة درنة العميد محمد فرج، أكد على أن الترتيبات الأمنية المشتركة رقم 1 لسنة 2019 لتأمين مدينة درنة يشارك في تنفيذها جهاز الدعم المركزي شحات ومديرية أمن شحات".

    رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فايز السراج
    © REUTERS / HANI AMARA
    عضو "الرئاسي الليبي": أي اتفاقية وقع عليها السراج "باطلة" ولا قواعد عسكرية في ليبيا
    مشيرا إلى ان "الخطة الأمنية بدأت في التطبيق على أرض الواقع بوجود التمركزات والدوريات الأمنية"، مناشدا "جميع الأجهزة الأمنية المتواجدة في درنة التعاون مع أعضاء الخطة وبذل الجهد لحفظ الأمن والاستقرار".

    وفي سياق متصل أكد العميد محمد فرج آمر ترتيبات الخطة الأمنية بمدينة درنة أن الخطة تهدف إلى تأمين كافة المرافق الحيوية.

    وقال فرج في تصريح لوكالة سبوتنيك إن "الخطة هدفها تأمين كافة المرافق الحيوية، والحفاظ على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية عن كافة المنافذ ومخارج المدينة"، مشيرا إلى أن "الدوريات المشاركة في الخطة تبذل جهود استثنائية في حفظ الأمن والأمان بالمدينة وهناك تعاونا من المواطنين لحفظ الاستقرار، وكذلك تفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية، وتسيير حركة المرور".

    وتابع أن

    "الأجهزة الأمنية على أتم الاستعداد لضبط الأشخاص المطلوبين على ذمة قضايا جنائية لدى النيابة العامة بدرنة واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار".

    يشار أن وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف قد أعلن في أبريل الماضي البدء في تطبيق الترتيبات الأمنية رقم 1 لعام 2019 لتأمين مدينة درنة بإمرة العميد محمد فرج سليمان مدير مديرية الأمن بمدينة شحات بالتعاون مع مديرية أمن شحات وجهاز الدعم المركزي في عملية التأمين.

    الموضوع:
    تطورات الوضع في ليبيا بعد تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس (50)

    انظر أيضا:

    ليبيا... فايز السراج يتلقى دعوة لحضور القمة الإسلامية بمكة
    عضو "الرئاسي الليبي": أي اتفاقية وقع عليها السراج "باطلة" ولا قواعد عسكرية في ليبيا
    المجلس العسكري السوداني ينفي علاقته بالهجوم على الاعتصام، الاتحاد الاوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا، اجتماع مرتقب بين بوتين وبومبيو
    محلل سياسي ليبي: حفتر والسراج قد يكونا خارج الحوار القادم في ليبيا
    الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب التصعيد العسكري في ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مسؤولة في محطة مترو ماياكوفسكايا، موسكو 1980
    "قصور تحت الأرض": مترو موسكو يحتفل بعامه الـ 84
    هل من زر إعادة تشغيل جديد في العلاقات الروسية الأمريكية؟
    هل من "زر إعادة تشغيل" جديد في العلاقات الروسية الأمريكية
    حاملة الطائارات الأمريكية أبراهام لنكولن
    حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك