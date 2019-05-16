مديرية أمن شحات الليبية تكشف تفاصيل الخطة الأمنية لتأمين مدينة درنة شرقي البلاد

كشف الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن في مدينة شحات الليبية الملازم حسين بوكريم، تفاصيل ترتيبات الخطة الأمنية لتأمين مدينة درنة، مشيرا إلى أن الخطة الأمنية تهدف إلى تأمين كافة المرافق الحيوية من أجل المحافظة على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية لكافة المنافذ ومخارج مدينة درنة شرقي البلاد.

بنغازي — سبوتنيك. وقال بوكريم في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "أمر الترتيبات الأمنية بمدينة درنة العميد محمد فرج، أكد على أن الترتيبات الأمنية المشتركة رقم 1 لسنة 2019 لتأمين مدينة درنة يشارك في تنفيذها جهاز الدعم المركزي شحات ومديرية أمن شحات".

مشيرا إلى ان "الخطة الأمنية بدأت في التطبيق على أرض الواقع بوجود التمركزات والدوريات الأمنية"، مناشدا "جميع الأجهزة الأمنية المتواجدة في درنة التعاون مع أعضاء الخطة وبذل الجهد لحفظ الأمن والاستقرار".

وفي سياق متصل أكد العميد محمد فرج آمر ترتيبات الخطة الأمنية بمدينة درنة أن الخطة تهدف إلى تأمين كافة المرافق الحيوية.

وقال فرج في تصريح لوكالة سبوتنيك إن "الخطة هدفها تأمين كافة المرافق الحيوية، والحفاظ على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية عن كافة المنافذ ومخارج المدينة"، مشيرا إلى أن "الدوريات المشاركة في الخطة تبذل جهود استثنائية في حفظ الأمن والأمان بالمدينة وهناك تعاونا من المواطنين لحفظ الاستقرار، وكذلك تفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية، وتسيير حركة المرور".

وتابع أن

"الأجهزة الأمنية على أتم الاستعداد لضبط الأشخاص المطلوبين على ذمة قضايا جنائية لدى النيابة العامة بدرنة واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار".

يشار أن وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف قد أعلن في أبريل الماضي البدء في تطبيق الترتيبات الأمنية رقم 1 لعام 2019 لتأمين مدينة درنة بإمرة العميد محمد فرج سليمان مدير مديرية الأمن بمدينة شحات بالتعاون مع مديرية أمن شحات وجهاز الدعم المركزي في عملية التأمين.