قذائف على معسكر للجيش السعودي وسقوط قتلى وجرحى سودانيين

قالت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الخميس، إنها أطلقت صاروخا على معسكر للجيش السعودي في قطاع جيزان، جنوب غربي السعودية.

القاهرة، سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في تغريدة على "تويتر"، بأن الجماعة قصفت بصاروخ محلي الصنع، نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات"، تجمعاً للجنود السعوديين في معسكر السلب، غرب مركز جلاح العسكري في جيزان.

© REUTERS / Denis Balibouse غريفيث: أي تصعيد عسكري يهدد إحلال السلام في اليمن

وذكر أن مدفعية "أنصار الله" استهدفت بعدد من القذائف تجمعات لقوات يمنية، شرق جبل جحفان في جيزان.

وفي قطاع نجران، أشار المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" إلى إحباط مقاتلي الجماعة زحف نفذته وحدات عسكرية سودانية، ضمن القوات المشاركة في التحالف العربي، باتجاه مواقع في الشرفة.

ووفقاً للمركز، كبدت "أنصار الله" العسكريين السودانيين قتلى وجرحى خلال التصدي لهجومهم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة، صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.