شقيق الأمير تميم لثلاث دول شقيقة: فشلتوا وانتصرت قطر

يرى خليفة بن حمد شقيق أمير قطر، تميم بن حمد، أن التاريخ سيذكر قيام ثلاث دول خليجية بمحاولة خنق بلاده في العاشر من رمضان.

وغرد خليفة عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "سيذكر التاريخ أن ثلاث دول خليجية شقيقة فرضت في العاشر من رمضان حصارا شاملا حاولت فيه خنق قطر لكنها فشلت، وانتصرت قطر وظلت سندا وأملا وصوتا للمحرومين والمظلومين في كل مكان".

سيذكر التاريخ ان ثلاث دول خليجية شقيقه فرضت في العاشر من رمضان حصاراً شاملاً حاولوا فيه خنق قطر لكنهم فشلوا ، وانتصرت قطر وظلت سنداً وأملاً وصوتاً للمحرومين والمظلومين في كل مكان. — خليفة بن حمد (@KHK) May 15, 2019

وتستمر المقاطعة الخليجية التي أعلنت عنها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017.

يذكر أن محكمة العدل الدولية تنظر في الوقت الحالي، قضية "التمييز ضد القطريين" التي حركتها الدوحة ضد أبو ظبي.