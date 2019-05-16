إصابة روسيتين تعملان في المجال الصحي في اليمن نتيجة غارات التحالف العربي

أصيبت مواطنتان روسيتان، اليوم الخميس 16 أيار/مايو، خلال غارات شنتها قوات التحالف العربي على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلنت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" أن امرأتين روسيتين، تقطنان في الحي المستهدف، كانتا تعملان في المجال الصحي، أصيبتا أثناء الغارات وهما الآن ترقدان في المستشفى الجمهوري.

© AFP 2019 / Mohammed Huwais غارات للتحالف... مقتل 6 مدنيين بمحيط السفارة القطرية في اليمن

وذكرت القناة، في وقت سابق، أن التحالف العربي قصف منطقة سكنية في العاصمة اليمنية صنعاء، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وسقوط عشرات الجرحى.

كما أشارت الأنباء إلى استمرار عملية الإنقاذ وانتشال الضحايا.

وكان التحالف قد نفذ اليوم سلسلة من الغارات على العاصمة صنعاء والمحافظة، منها 4 غارات على عطان و3 غارات على نقم خلف فندق الموقنبيك وغارتين خلف السفارة القطرية بحق نقم، فيما سن غارتين على منطقة النهدين.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.