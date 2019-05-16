حاكم دبي يحتفل بعقد قران 3 من أبنائه في يوم واحد

ووفقا لموقع "جالف نيوز"، احتفل ابن راشد بعقد قران كل من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على بنت خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم.
واحتفل أيضا بعقد قران الشيخ مكتوم على بنت خاله الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، فيما عقد الشيخ أحمد قرانه على بنت عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.
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وجاء خبر عقد قران حمدان وأحمد بمثابة المفأجاة، مقارنة بخبر زواج شقيقهم الشيخ مكتوم الذي أعلن عن خطوبته ديسمبر/كانون الأول الماضي.
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