رئيس وزراء العراق الأسبق: منصات صواريخ موجهة ضد الخليج في 3 دول عربية

زعم رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي، أن المخابرات الإسرائيلية زودت الولايات المتحدة الأمريكية بصورة منصات إطلاق صواريخ باليستية موجهة إلى دول الخليج.

وقال إياد علاوي، أن هذه المنصات موجودة في غزة وسوريا ومدينة البصرة في العراق. وقال في مقابلة تلفزيوينة إن مسؤولا أمريكيا اجتمع معه وأبلغه بأن الولايات المتحدة قررت إرسال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو للتحقيق في موضوع منصات الصواريخ والتحدث مع المسؤولين العراقيين حول هذا الوضع.

إياد علاوي الذي جاء على ظهر الدبابة الأمريكية يخرف ويصرح بوجود منصات صواريخ باليستية موجودة في #غزة موجهة ضد الخليج



طيب صغرها لنصدقها ، صواريخ باليستية في غزة المحاصرة!!



أي فتنة يُريدون إشعالها بين العرب!!#غزة لا توجه أسلحتها لنفسها!!



فكلنا جسد واحد pic.twitter.com/4pIU0kkwpV — محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) May 16, 2019

وقال علاوي إن الوقت تأخر كثيرا كي تأخذ الحكومة العراقية موقفا وسطيا لتخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف أن النظام السياسي في العراق لم يعد مؤهلا لمواجهة التحديات التي يفرضها عليه واقع المنطقة بسبب النفوذ الأجنبي والعملية السياسية القائمة على الطائفية والمحاصصة.

وقوبلت تصريحات إياد علاوي، بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال مغردون إن رئيس الحكومة العراقية السابق، يستند في شيطنة المقاومة بغزة على تقارير إسرائيلية.

إياد علاوي صمت دهرا و نطق عهرا حينما قام بدور كومبارس فاشل يردد ما املاه عليه مخرج صهيوني حول "صواريخ حماس" الموجهة إلى الخليج!!

ماذا اصاب ازلام العرب؟ ام ان الخبث كان راكدا فحركته رياح الفتنة رحمة من الله بنا "ليميز الله الخبيث من الطيب"؟

نحن لا نوجه سلاحنا إلى صدرنا يا علاوي. — د.صلاح البردويل (@SalahAlbardawil) May 16, 2019

وقال ناشطون إن علاوي يتحدث بهذه المعلومات، مسلّما بصحتها، دون انتظار أي توضيح من الأطراف المتهمة.

بدوره، رد صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية بها، على تصريحات علاوي، قائلا إنه "صمت دهرا، ونطق عهرا حينما قام بدور كومبارس فاشل يردد ما أملاه عليه مخرج صهيوني حول (صواريخ حماس) الموجهة إلى الخليج".

وأضاف: "نحن لا نوجه سلاحنا إلى صدرنا يا علاوي".