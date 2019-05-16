الحشد الشعبي: لاعلاقة لنا بأي تهديدات محتملة على القواعد الأمريكية في العراق

واستبعد النوري في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن تكون هناك حرب فى الأفق بين الطرفين فهو خيار مستبعد لإدراك واشنطن تداعيات حرب كهذه على مصالحها وعلى المنطقة، فضلا عن نجاح سلاح الضغط الاقتصادي على إيران.
ولفت النوري إلى أن العراق يرتبط بحدود مشتركة مع إيران عبر أكثر من ألف وثلاثمائة كيلو متر يصعب السيطرة عليها بشكل تام وإلا لكانت الولايات المتحدة من باب أولى سيطرت على حدودها مع المكسيك، مشيرا إلى أن هناك جماعات كثيرة تعد مصدر تهديد للقواعد الأمريكية قبل تأسيس الحشد الشعبي مثل تلك التى تقاتل في سوريا مثلا وتتعاطف مع إيران.
وأشار المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي إلى أن رغبة الولايات المتحدة في إدخال الحشد الشعبي طرفا فى معركة ليس العراق طرفا فيها ولا جزءا منها رغبة لا يبررها أى واقع، فقرار الحرب أو الحياد هو قرار مركزي بيد الحكومة العراقية.
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