حسني مبارك يكشف ما أبلغه السادات بشأن تجسس أشرف مروان لصالح إسرائيل

ووفقا لتغريدة نشرتها السعيد على موقع "تويتر": "الرئيس حسني مبارك قال: شهادة للتاريخ أشرف مروان ليس جاسوسا لإسرائيل والسادات هو من أبرأه أمامي عندما أكد أنه يرسل من خلاله معلومات مضللة لمن تصوروا أنهم جندوه لصالحهم".

الرئيس #حسني_مبارك: شهاده للتاريخ أشرف مروان ليس جاسوس لإسرائيل والسادات هو من أبرأه أمامي عندنا اكد بأنه يرسل من خلاله معلومات مظلله لمن تصوروا انهم جندوه لصالحهم — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) May 16, 2019

ورغم مرور أكثر من 10 أعوام على وفاة أشرف مروان، سكرتير الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وزوج منى عبد الناصر، فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تزال ترى، أن مروان كان من أهم جواسيسها في مصر، حيث كان ينقل لها معلومات، وقام الإسرائيليون بتأليف بطولات له على هيئة مسلسلات وأفلام باسم "الملاك".

​ولم يسبق لمبارك أن أجرى حوارا صحفيا مصورا منذ الإطاحة به من الحكم وما أعقب من سنوات في السجون والمحاكم، فيما سبق للإعلامية الكويتية أن نشرت حوارا مكتوبا مع حسني مبارك في العام 2015 قالت إنها أجرته عبر الهاتف.

وقالت صحيفة "الأنباء الكويتية" إنها ستنشر الحوار كاملا يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أنه يتضمن الكثير من أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت وعواقب صفقة القرن ومعلومات عن حرب أكتوبر واستعادة سيناء وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط.