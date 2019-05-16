بعد 8 سنوات من التوقف... العراق يستأنف الرحلات الجوية إلى دمشق وسوريا تعلق

رحبت سوريا بقرار العراق استئناف الرحلات الجوية العراقية إلى مطار دمشق الدولي، يوم السبت المقبل، وذلك بعد ثماني سنوات من توقف الرحلات بين البلدين.

وقالت وزارة النقل السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "إن وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية ترحب بقرار استئناف الخطوط الجوية العراقية تشغيل رحلاتها باتجاه مطار دمشق الدولي، وتنتظر بكل الحفاوة والسرور استقبال أولى رحلات الشركة "الحكومية" يوم السبت القادم الموافق 18 مايو/ آيار 2019".

وأعربت النقل السورية في بيانها عن "جاهزية المطارات المدنية وسلامة الأجواء السورية لاستقبال هبوط وإقلاع شركات الطيران وعبورها الأجواء السورية، وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات التي تشجع عودة التشغيل والحركة الجوية".

وكان مصدر في الخطوط الجوية العراقية أعلن الاثنين الماضي أن الخطوط الجوية العراقية ستستأنف خلال أيام معدودة رحلاتها إلى مطار العاصمة السورية دمشق وذلك بعد توقف رحلاتها منذ 2011، على إثر تصاعد احتجاجات شعبية تحولت إلى حرب مسلحة.