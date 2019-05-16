السعودية... أرامكو تعيد تشغيل خط أنابيب استهدفها الحوثي

استأنفت السعودية، اليوم الخميس، ضخّ النفط في خط أنابيب رئيسي بعد يومين من استهدافه بواسطة طائرات مسيّرة.

وتبنى الهجوم على خط الأنابيب السعودي "الحوثيون" الذين تدعمهم إيران، بحسب ما أعلن مسؤول في شركة "أرامكو" لوكالة "فرانس برس". وهو ما نقلته قناة "العربية".

© AP Photo / Fethi Belaid هجوم جوي على السعودية... العرب أدانوا إلا هذه الدول الخمس

وقال المسؤول إنّ خطّ الأنابيب "شرق — غرب" الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي "يعمل بالكامل".

وتصل قدرة خط الأنابيب إلى خمسة ملايين برميل يومياً، وقد استهدف، الثلاثاء، بواسطة طائرات دون طيّار، في هجوم تبنّاه الحوثيون في اليمن، ودفع بأرامكو لوقف ضخ النفط فيه.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية، قد أعلن عن وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو، الثلاثاء.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق — غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات "درون" دون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة.