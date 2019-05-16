تحرك تاريخي من أمير قطر إلى "الجنوب" (فيديو وصور)

قام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، بعمل جولة تاريخية إلى استاد الوكرة المونديالي، بواسطة مترو الدوحة للمرة الأولى، والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي.

وغرد تميم بن حمد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "فخورون بمترو الدوحة أحد أهم مشاريع البنية التحتية لبلدنا والذي استقليته الليلة لحضور النهائي بين السد والدحيل".

وتذكر أمير قطر في تغريدته، المهندسة العراقية الراحلة، زها حديد، التي دشنت استاد الوكرة المونديالي، فقال: "وإذ نتمنى التوفيق للفريقين، نستذكر في هذه الأثناء المهندسة الراحلة زها حديد التي أبدعت في تصميم هذا المعلم الرياضي الذي أُطلق عليه اليوم استاد الجنوب".

وأصدر الشيخ تميم بن حمد في تغريدته، قرارا اليوم الخميس، بتغيير اسم الاستاد من الوكرة إلى استاد الجنوب.

فخورون بمترو الدوحة أحد أهم مشاريع البنية التحتية لبلدنا والذي استقليته الليلة لحضور النهائي بين السد والدحيل وإذ نتمنى التوفيق للفريقين، نستذكر في هذه الأثناء المهندسة الراحلة زها حديد التي أبدعت في تصميم هذا المعلم الرياضي الذي أُطلق عليه اليوم استاد الجنوب. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 16, 2019

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يستقل #مترو_الدوحة متوجها إلى ملعب الوكرة المونديالي #كأس_الأمير.. #الوعد_الوكرة @TamimBinHamad pic.twitter.com/6tFVYzz08P — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 16, 2019

​​يشار إلى أن استاد الوكرة (الجنوب حاليا) هو ثاني استاد مونديالي يتم افتتاحه استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

فيديو.. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة #قطر يستقل مترو #الدوحة للوصول إلى استاد #الوكرة_المونديالي pic.twitter.com/KuA47zfcqO — News الأمة (@alummahnews) May 16, 2019

​وكانت الحكومة القطرية، افتتحت أول خط مترو أنفاق، في 9 مايو/ أيار الجاري، استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022.

وأعلنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية انطلاق التشغيل المبدئي لجنوب "الخط الأحمر" من مترو الدوحة والذي يمتد من محطة "القصار" إلى محطة "الوكرة".

وتتألف شبكة مترو الدوحة من الخط الأحمر، والخط الأخضر، والخط الذهبي، وتشمل 37 محطة من المفترض أن ينتهي العمل بها في 2020.

وتضمن التشغيل المبدئي 13 محطة في "الخط الأحمر" من أصل 18، ويعمل خلال أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس.

ويمتد الخط الأحمر من استاد "الوكرة" إلى استاد "لوسيل"، المقرر استضافتهما مباريات كأس العالم.

وتتوفر بطاقات رحلات مترو الدوحة في المجمعات الاستهلاكية، بقيمة ريالين للدرجة الاقتصادية و10 ريالات للدرجة الذهبية للرحلة الواحدة، أما سعر تذكرة الاستخدام اليومي، فهي 6 ريالات للدرجة السياحية و30 ريالا للدرجة الذهبية.

ووفقا لوصف هيئة السكك الحديدية في قطر، يعد "مترو الدوحة" من أكبر المشاريع الهندسية في العالم، وتبلغ تكلفته 18 مليار دولار.