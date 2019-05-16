اليمن... الحكومة الشرعية تدين مقتل مدنيين بغارة للتحالف في صنعاء وتدعو للتحقيق

أدانت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس، مقتل 6 مدنيين يمنيين بغارة لطيران التحالف استهدفت العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر، في تغريدتين على "تويتر": "أدين بأشد العبارات مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، في قصف على أحد المنازل بصنعاء، وأدعو اللجنة الوطنية للتحقيق للقيام بدورها، وتقديم مرتكبيها للعدالة، تحقيقا لمبدأ الانتصاف للضحايا".

١- أدين بأشد العبارات مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، في قصف على احد المنازل بصنعاء، وادعوا اللجنة الوطنية للتحقيق للقيام بدورها، وتقديم مرتكبيها للعدالة، تحقيقا لمبدأ الانتصاف للضحايا، ان وجعك يا صنعاء وجعنا جميعا، وتبقى #مليشيا_الحوثي مصدر كل وجع يمني.#مجزرة_صنعاء pic.twitter.com/zwiNCkJBhK — Mohamed Askar — عسكر (@YemenAskar) ١٦ مايو ٢٠١٩

‏وأضاف: "إن أي عمليات عسكرية لا بد أن تتقيد بمبادئ الحرب والتي تبدأ بمبدأ التمييز مرورا بمبدأ التناسب والضرورة العسكرية".

٢- ان اي عمليات عسكرية لابد ان تتقيد بمبادئ الحرب والتي تبدأ بمبدأالتميز مرورا بمبدأ التناسب والضرورة العسكرية،كما ان تعريض المدنيين للخطر بوضع منشئات عسكرية، في وسط الأحياء السكنية كما حصل في #سعوان قبل اشهر،جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني.#مجزرة_شارع_الرباط_بصنعاء — Mohamed Askar — عسكر (@YemenAskar) ١٦ مايو ٢٠١٩

واعتبر "تعريض المدنيين للخطر بوضع منشآت عسكرية، في وسط الأحياء السكنية كما حصل في ‎سعوان قبل أشهر، جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وقتل في وقت سابق اليوم، 6 أشخاص وأصيب 71 آخرون بغارة لطيران التحالف على حي سكني في العاصمة صنعاء.