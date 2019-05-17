رئيس الزمالك يبعث برسالة إلى الرئيس السيسي

أكد رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، أنه تم توجيه دعوة رسمية للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لحضور نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة "الإياب" بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، يوم 26 مايو/آيار الجاري، على استاد برج العرب. وذلك بحسب صحيفة "الوطن".

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والداخلية (2-1) في الدوري المصري

وجهنا رسالة لرئيس الجمهورية من أجل حضور المباراة الهامة، حيث سيتم حصول فريق مصري على أول بطولة أفريقية في عهده، وبصفته أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي.

ويلتقي الفريق الأبيض "الزمالك"، أمام نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية بالرباط.

وتوجه نادي الزمالك إلى المغرب أمس، الخميس، ويرأس البعثة، إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، ويرافقها أيضا الثنائي أحمد جلال إبراهيم، واللواء علاء مقلد، عضوي مجلس الإدارة.