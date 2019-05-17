المرصد الإسرائيلي بالجولان المحتل يفتح نيران كثيفة على أهداف مجهولة

وقال مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة إن أهالي القرى السورية الواقعة على تخوم الجولان المحتل استيقظوا عند الساعة الثانية وخمس دقائق من صباح اليوم الجمعة على أصوات إطلاق نار كثيف، ليتبين أن مصدر الإطلاق هو الرشاشات الإسرائيلية في المرصد، موضحا أن عملية إطلاق النيران هذه تعد حادثة غريبة، إذ اعتادت القوات الإسرائيلية إطلاق القنابل المضيئة عند شكلها بأي تحركات في المنطقة الفاصلة بين المرصدين الشرقي والغربي في جبل الشيخ.

وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن القوات الإسرائيلية بادرت هذه المرة بفتح نيران رشاشاتها بكثافة لأكثر من خمس دقائق، وتمشيط المنطقة قبل أن تطلق عددا كبيرا من القنابل المضيئة.

ونقل المراسل عن مصادر محلية قولها إن الوادي الممتد بين المرصدين المذكورين تعيش فيه "خنازير برية" تتسبب حركتها عادة بإطلاق الجنود الإسرائيليين للقنابل المضيئة، "ولكنها المرة الأولى التي يبادر فيها الجنود الإسرائيليون لإطلاق النار قبل إطلاق القنابل المضيئة، ما يوحي بأنهم شكوا بوجود عملية تسلل أو اختراق باتجاه أراضي الجولان السوري التي تحتلها إسرائيل.