طائرة تشيكوسلوفاكية تقضي على الإرهابيين في حماة (فيديو)

يواصل سلاح الطيران دعم القوات البرية للقضاء على الإرهابيين في حماة السورية.

وتشارك الطائرات المتعددة المهام الروسية "سو-35" والهجومية "سو-24إم" و"سو-34" توجيه ضربات على أماكن تمركز الإرهابيين.

بالإضافة إلى الطائرات الروسية، شوهدت المقاتلة التابعة لسلاح الجو السوري من طراز "سو-22" تشارك في العمليات القتالية.

كما أن الطائرة التشيكوسلوفاكية " L-39 " من طراز " ألباتروس" شاركت أيضا في المعارك الأخيرة في ريف حماة، ونفذت عدة غارات على أماكن تمركز الإرهابيين.

Photos of SyAAF & RuAF sorties during the current Idleb/Hama campaign pic.twitter.com/kMfSplmTOs — LuftwaffeAS (@LuftwaffeAS) May 14, 2019

ويشار إلى أن طائرة " الباتروس" هي طائرة تدريب نفاثة عالية الأداء طورت بتشيكوسلوفاكيا أثناء الستينيات لاستبدال إل-29 دولفين. كانت الأولى على طائرات تدريب الجيل الثاني وطورت لاحقا إلى إل-59 سوبر ألباتروس، ولا يزال التصميم إل-159 ألكا تحت التطوير.