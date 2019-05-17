تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية بقيمة 60 مليون يورو

وقعت المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، مع وزير الخارجية التونسي، خميس الجيهناوي، اتفاقية بقيمة 60 مليون يورو لدعم التوظيف والاقتصاد والشباب.

أمستردام- سبوتنيك. وأعلن الوزير، في مؤتمر صحفي مشترك مع موغيريني، في بروكسل، اليوم الجمعة: "وقعنا اتفاقية كبيرة للشباب للتوظيف والاقتصاد. هذه الاتفاقية بقيمة 60 مليون يورو".

ودعا الوزير، خلال المؤتمر، الاتحاد الأوروبي "للمساهمة في إدارة الانتخابات التونسية التشريعية الرئيسية القادمة والتي من المتوقع إجراؤها في الربع الأخير من العام الجاري".

وقالت المفوضية الأوروبية، في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، "اعتمد الاتحاد الأوروبي مؤخرا حزمة مساعدات مالية بقيمة 305 ملايين يورو لتونس، وهو أعلى مبلغ تم تخصيصه بموجب صك الجوار الأوروبي".

وبحث الطرفان التطورات في المنطقة وفي الشأن الليبي، وأكد الجيهناوي أن بلاده على تواصل مع طرفي النزاع.

ومن جانبها، قالت موغيريني "موقفنا واضح وموحد تجاه ليبيا والحل الوحيد هو تبني الحل السياسي فقط عن طريق المفاوضات وأن نصل من خلالها إلى لسلام دائم. نحن نريد أولا إيقاف إطلاق النار وإيقاف العنف والفوضى".