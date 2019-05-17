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16:30 17 مايو/ أيار 2019
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    البحرين المنامة

    رئيس الدفاع والأمن الوطني البحريني: لدينا منظومة ردع متكاملة

    © AFP 2019 / MARWAN NAAMANI
    العالم العربي
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    قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني، محمد السيسي البوعينين، إن التوترات الحالية تتطلب أعلى درجات الحيطة والحذر.

    وأضاف السيسي، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 17 مايو / آيار، أن المخاطر الراهنة أصبحت تترصد بدول المنطقة، وتتطلب أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، بسبب السياسات غير اللامسؤولة بتبني نهج الإرهاب وتخريب المنشآت وزعزعة الأمن والسلم، وذلك عبر استهداف بعض دول مجلس التعاون، خاصة المنشآت النفطية بها، وتهديد حركة الملاحة في الخليج، التي تنعكس على سلامة عمليات إمدادات النفط العالمية".

    ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
    © AP Photo / Evan Vucci
    ملك البحرين: بلادنا جاهزة ولديها كل القدرة للتعامل مع ما يهددها
    وتابع: "مملكة البحرين تمتلك أجهزة ومؤسسات دفاعية وأمنية على أعلى مستوى من الجاهزية، لحماية الوطن وشعب البحرين، وحماية المنشآت والمرافق الحيوية، وأنها لديها منظومة متكاملة لردع كافة التهديدات والمخاطر".

    وأضاف: "هذه المنظومة تصدت للكثير من المخططات والعمليات الإرهابية والتخريبية سابقا، وأحبطت مخططات إرهابية في البحرين لاستهداف منشآت حيوية".

    وأشار إلى أن الاستعدادات في البحرين دائما وابدا على أعلى المستويات، حيث ترأس جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع، لبحث مستجدات الأوضاع الراهنة على الساحتين المحلية والدولية، فيما عقدت الأجهزة واللجان الدفاعية والأمنية والحكومية العديد من الاجتماعات بعدها.

    وفيما يتعلق باستعدادات الحكومة البحرينية للتطورات الحالية في المنطقة، وما إن كانت هناك تهديدات موجهة تجاه البحرين تابع قائلا: "نحن في مملكة البحرين نمتلك منظومة حكومية لمواجهة أي ظرف استثنائي، والتعامل مع الأحداث الطارئة والأزمات، من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين أجهزة الدولة، التي تقف على الجاهزية العامة من الناحية الأمنية والمدنية والاجتماعية، فضلا عن دور اللجان الوطنية التي تعمل على تأمين المخزون اللوجستي، والتحقق من الوفرة في حالة حدوث الأزمات والكوارث".

    وشدد على أن استهداف بعض دول مجلس التعاون وإمدادات النفط العالمية، والتهديدات الإرهابية قرب مضيق هرمز، ألقت بظلالها على دول الخليج بشكل عام، والبحرين بشكل خاص، وأن أي توتر بالخليج العربي سينعكس بالضرورة على جميع دوله سلبا، وعلى وجه الخصوص من الناحية الاقتصادية، وتذبذب أسعار النفط، وسيمتد ذلك التأثير عالميا، نظرا للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية للخليج العربي.

    ودعا السيسي إلى التكاتف الشعبي والوقوف صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك، لمواجهة التحديات في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات.

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    الكلمات الدلالية:
    مضيق هرمز, الحكومة البحرينية, البحرين
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