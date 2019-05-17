اللقطات الأولى لتصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف إسرائيلية

وذكرت "سانا"، أن "وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت اليوم لأهداف معادية قادمة من اتجاه القنيطرة".

ونقل مراسل الوكالة أن "وسائط دفاعنا الجوي استهدفت أجساما مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة وأسقطت عددا منها".

وكان مصدر أمني سوري أكد أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لطائرة مسيرة إسرائيلية خرقت الأجواء السورية وأسقطتها.

وقال المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك" إن "الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيرة معادية بعد خرقها الأجواء السورية أقصى جنوب غرب العاصمة دمشق".