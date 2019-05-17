الجيش اليمني: تحرير مناطق استراتيجية شمال الضالع ومقتل 80 من الحوثيين بينهم قائد قعطبة

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"أن"القوات حررت قرى العباري وجوس الجمال وحبيل السلامة ومعزوب عامر والأبحور والخط الدائري غرب مدينة قعطبة شمال الضالع، إضافة إلى تطهير المدينة من جيوب الحوثيين".
ووفقا للجيش، "أسفرت المعارك عن مقتل 80 حوثيا، بينهم قائدهم في جبهة قعطبة محمد السنحاني وجرح عشرات آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لهم واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة".
وفي وقت سابق اليوم، استعادت قوات الحكومة الشرعية، مدينة قعطبة من سيطرة جماعة أنصار الله، إثر عملية واسعة، حسب مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".
من جهة ثانية، قال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر" إن مقاتلي الجماعة صدوا زحفا للجيش اليمني في جبهة مديرية الأزارق جنوب غربي الضالع، وأوقعوا عددا من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين.
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