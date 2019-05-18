شرطة مكة المكرمة تتحرك بعد انتشار فيديو إطلاق نار في الطائف

أعلنت شرطة مكة المكرمة، مساء اليوم الجمعة، عن تحركها بعد انتشار فيديو إطلاق نار في محافظة الطائف السعودية.

ويوضح الفيديو الرائج على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة "ساهر"، لإطلاق نار، بحسب صحيفة "الوئام" السعودية.

الجريمه الاولى تعدي على املاك الدوله

الجريمه الثانيه حمل سلاح واطلاق نار

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ليش وين عايشين!؟ pic.twitter.com/L2Mr3VyVXG — سعودية® ⚔️MBS ⛺️🐪 🇸🇦 (@1KSAMBS) May 16, 2019

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام شخص بإطلاق النار على إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر).

وتوضيحا للواقعة فإن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف باشرت مساء يوم الخميس 16 مايو/أيار الجاري، بلاغا عن تعرض إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة "ساهر" لإطلاق نار بطريق (الطائف — الباحة) تم تحريز الأثار، ورفعها من قبل الجهة المختصة واتخاذ الإجراءات النظامية للقبض على الفاعل.