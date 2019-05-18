الأشقاء القطريين في السعودية

لا تزال مسألة المعتمرين القطريين مستمرة، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عرقلة قطر أكثر من مرة لإجراءات العمرة.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن المعتمرين القطريين وصلت الدفعة الأولى منهم إلى المملكة، وذلك "رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة السعودية لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين بأداء العمرة".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY بعد إعلان الملك سلمان... وزارة سعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن "الأشقاء القطريين"

وأظهرت صور نشرها موقع العربية لوصول الدفعة الأولى من المعتمرين القطريين إلى مطار الملك عبدالعزيز أمس الجمعة.

وسهلت لجنة الحالات الإنسانية، إجراءات وصول المعتمرين القطريين فور هبوطهم في مطار الملك عبدالعزيز.

ورحبت حكومة المملكة بالأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، إذ يمكنهم حجز باقات خدمات العمرة، بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذا الإجراء يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، باستثناء الأشقاء القطريين من التسجيل الإلكتروني الذي تم حجبه، وتمكينهم من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزارة أعلنت أن "الرابط الجديد هو "https://qtumra.haj.gov.sa" لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة".

​وتابعت وزارة الحج والعمرة أنها أعلنت الرابط الجديد "وذلك نظرا لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول الى الرابط السابق: https://qatariu.haj.gov.sa، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة".

​وأشارت إلى أن ذلك "يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة".