هبوط اضطراري لطائرة سعودية ووفاة أحد أفراد طاقمها

وأشارت في بيان رسمي لها، عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن المساعد الأول لقائد الطائرة، صعب سليمان توفى، بعد شعوره بالتعب أثناء رحلة متجهة للعاصمة السعودية الرياض.
#عاجل /هبوط اضطراري ووفاة مساعد قائد الطائرة.— صحيفة مكة (@makkahnp) May 17, 2019
و #فلاي_أديل لـ #مكة: لا يوجد لدينا مزيد من المعلومات في الوقت الحالي عن هذا المصاب الجلل ونحترم خصوصية عائلتة الكريمة التي هي في طريقها الآن للرياض.
@flyadeal #صحيفة_مكة pic.twitter.com/T6nvaoh4h0
وصرحت الشركة لــ "صحيفة مكة" السعودية: لا يوجد لدينا مزيد من المعلومات في الوقت الحالي عن هذا المصاب الجلل ونحترم خصوصية عائلتة الكريمة التي هي في طريقها الآن للرياض.
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