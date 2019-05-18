هبوط اضطراري لطائرة سعودية ووفاة أحد أفراد طاقمها

أعلنت شركة "فلاي أديل" السعودية، عن هبوط إحدى طائراتها اضطراريا، أمس الجمعة، ووفاة أحد أفراد طاقمها.

وأشارت في بيان رسمي لها، عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن المساعد الأول لقائد الطائرة، صعب سليمان توفى، بعد شعوره بالتعب أثناء رحلة متجهة للعاصمة السعودية الرياض.

#عاجل /هبوط اضطراري ووفاة مساعد قائد الطائرة.

و #فلاي_أديل لـ #مكة: لا يوجد لدينا مزيد من المعلومات في الوقت الحالي عن هذا المصاب الجلل ونحترم خصوصية عائلتة الكريمة التي هي في طريقها الآن للرياض.



⁦@flyadeal⁩ #صحيفة_مكة pic.twitter.com/T6nvaoh4h0 — صحيفة مكة (@makkahnp) May 17, 2019

وصرحت الشركة لــ "صحيفة مكة" السعودية: لا يوجد لدينا مزيد من المعلومات في الوقت الحالي عن هذا المصاب الجلل ونحترم خصوصية عائلتة الكريمة التي هي في طريقها الآن للرياض.