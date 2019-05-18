ليبيا: مقتل اثنين واختطاف 6 آخرين جراء هجوم مسلح على حقل نفطي غربي البلاد

أفاد مصدر أمني ليبي اليوم السبت، مقتل اثنين واختطاف 6 آخرين جراء الهجوم المسلح الذي تعرض له حقل زلة النفطي التابع لشركة الزويتينة جنوب غربي البلاد.

بنغازي- سبوتنيك. وقال المصدر الأمني الليبي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" أن "المعلومات الأولية تفيد بمقتل شخصين ذبحا وخطف 6 أشخاص جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة حقل زلة النفطي التابع لشركة الزويتينة جنوب غربي البلاد".