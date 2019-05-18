آمر حرس المنشآت النفطية في ليبيا ينفي تعرض حقل زلة النفطي لهجوم إرهابي

نفى آمر حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية والوسطى اللواء الناجي المغربي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، تعرض حقل زلة النفطي لهجوم إرهابي مشيرا إلى أن الهجوم استهدف بوابة أمنية تبعد 20 كم عن الحقل.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المغربي في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك" إن "الهجوم الإرهابي من قبل المجموعات الإرهابية لم يكن على حقل زلة النفطي وإنما الهجوم استهدف بوابة أمنية تبعد عن حقل زلة النفطي نحو 20 كم".