غضب عارم في المملكة بعد اختطاف رضيعة من مستشفى (صورة)

وأفادت وسائل إعلام سعودية بمباشرة الأجهزة الأمنية الملاحقة والتحقيق في حادثة الخطف التي نفذتها امرأة، كانت قد ارتدت زي التمريض بداخل المصعد، مدعية أنها ستسلمها للطبيب للفحص.
الله لايوفقكم @UDHMED— محمد آل جاسم التميمي (@M_tmemi) May 18, 2019
وش هالنظام الخايس الي عندكم كيف تنخطف من المستشفى حقكم وين اجهزة الانذار والاسوارات الصوتيه وبطاقات الخروج والدخول وكيف تلبس الخاطفه الزي ووشلون تدخل الجناح وكيف تستلمه وين الامن!!#اختطاف_رضيعه_في_جده#اختطاف_مولودة_بجدة pic.twitter.com/uBRMZdqbQg
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أوضح عم الطفلة أن الرضيعة نور كانت قد ولدت فجر الخميس 11 رمضان، ووقعت حالة الاختطاف عند الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم".
الله يردها لأمها😭 حسبنا الله ونعم الوكيل #اختطاف_رضيعه_في_جده— mon (@mon45447575) May 18, 2019
وعن تفاصيل الخطف، قال إن امرأة ترتدي زي التمريض دخلت إلى غرفة الأم، مدعية أن الطبيب يطلب نور للفحص، إلا أن شقيقة الوالدة شكت بأمر الممرضة المزعومة، فلحقت بها، لتجد عربة الحضانة في ممر المستشفى دون الطفلة، حينها تم إبلاغ المسؤولين.
#اختطاف_رضيعه_في_جدة #جدة pic.twitter.com/G0u2tDKwlM— جوج محمد (@uzvADZytrsGFET7) May 18, 2019
صرحت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة بأن "هذه الحادثة من الحوادث الجسمية وسيتم النظر في الحدث وتحليله ودراسة مسبباته وجذور المشاكل المؤدية إليه من خلال فريق العمل حاليا، وسيتم محاسبة من يتبين تقصيرهم أو إهمالهم في تطبيق السياسات وفق نظام مزاولة المهن الصحية، أو أنظمة العمل الملائمة، وسيتم الإفادة لاحقا حول ذلك.
حسبي الله ونعم الوكيل جعل اللي خطفتها يولع فيها شي وتنحرق بالكامل ولا تموت #اختطاف_رضيعه_في_جدة— سعاد 🕊️. (@suaad_006) May 18, 2019
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