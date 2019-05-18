غضب عارم في المملكة بعد اختطاف رضيعة من مستشفى (صورة)

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، السبت، بخبر خطف رضيعة من أحد المستشفيات في جدة. وتحت وسم #اختطاف_رضيعة_في_جدة، غرد سعوديون مستنكرين الحادثة التي التقطها كاميرات المراقبة في المستشفى.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بمباشرة الأجهزة الأمنية الملاحقة والتحقيق في حادثة الخطف التي نفذتها امرأة، كانت قد ارتدت زي التمريض بداخل المصعد، مدعية أنها ستسلمها للطبيب للفحص.

الله لايوفقكم @UDHMED

وش هالنظام الخايس الي عندكم كيف تنخطف من المستشفى حقكم وين اجهزة الانذار والاسوارات الصوتيه وبطاقات الخروج والدخول وكيف تلبس الخاطفه الزي ووشلون تدخل الجناح وكيف تستلمه وين الامن!!#اختطاف_رضيعه_في_جده#اختطاف_مولودة_بجدة pic.twitter.com/uBRMZdqbQg — محمد آل جاسم التميمي (@M_tmemi) May 18, 2019

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أوضح عم الطفلة أن الرضيعة نور كانت قد ولدت فجر الخميس 11 رمضان، ووقعت حالة الاختطاف عند الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم".

الله يردها لأمها😭 حسبنا الله ونعم الوكيل #اختطاف_رضيعه_في_جده — mon (@mon45447575) May 18, 2019

وعن تفاصيل الخطف، قال إن امرأة ترتدي زي التمريض دخلت إلى غرفة الأم، مدعية أن الطبيب يطلب نور للفحص، إلا أن شقيقة الوالدة شكت بأمر الممرضة المزعومة، فلحقت بها، لتجد عربة الحضانة في ممر المستشفى دون الطفلة، حينها تم إبلاغ المسؤولين.

صرحت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة بأن "هذه الحادثة من الحوادث الجسمية وسيتم النظر في الحدث وتحليله ودراسة مسبباته وجذور المشاكل المؤدية إليه من خلال فريق العمل حاليا، وسيتم محاسبة من يتبين تقصيرهم أو إهمالهم في تطبيق السياسات وفق نظام مزاولة المهن الصحية، أو أنظمة العمل الملائمة، وسيتم الإفادة لاحقا حول ذلك.