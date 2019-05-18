سوريا... المسلحون يقصفون ريف اللاذقية بالصواريخ (صور)

قُتل مدني وأصيب آخرون بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب بالصواريخ على قريتي الشراشير والحويز بريف اللاذقية.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) فإن إرهابيين يتحصنون في محافظة إدلب وأقصى الريف الشمالي في اللاذقية قرب الحدود التركية اعتدوا، اليوم السبت، بالصواريخ على قريتي الشراشير والحويز ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في المنازل.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدة من الجيش ردت على مصدر الاعتداء بضربات أسفرت عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.

وفي قت سابق، أفادت مصادر إعلامية سورية، اليوم السبت صباحا، أن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الروسية تصدت لمجموعة من الطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن الدفاعات الروسية في قاعدة حميميم الجوية تصدت لهجوم من الطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية.

ومن جهة أخرى، أشار التلفزيون الرسمي السوري أن الهجوم يقف ورائه الجماعات الإرهابية التي أطلقت طائرات مسيرة وقذائف صاروخية على قاعدة حميميم وريفي جبلة والقرداحة قرب مدينة اللاذقية.