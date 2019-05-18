مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور بيروت مجددا

يقوم وزير الخارجية الأمريكي، دايفيد ساترفيلد، بزيارات مكوكية إلى إسرائيل ولبنان والتي من خلالها يحاول إيجاد صيغة مشتركة للمنطقة النفطية المتنازع عليها بين الدولتين.

© REUTERS / AZIZ TAHER وزيرة داخلية لبنان تربط نزع سلاح "حزب الله" بإسرائيل

وكشفت صحيفة " الجمهورية " أن ساترفيلد "سيعود إلى بيروت نهاية الأسبوع الجاري، على أن يجري لقاءات مع الرؤساء الثلاثة الإثنين المقبل، وقد تحدد له موعد في هذا الإطار مع رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وبحسب مصادر خاصة للصحيفة فإن الأجواء المحيطة بحركة ساترفيلد إيجابية أكثر من أي وقت مضى، فاللهجة الأمريكية مغايرة للسابق، وثمة رغبة أكيدة وواضحة عكسها ساترفيلد للمسؤولين اللبنانيين بإنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن، عبر اتفاق يرضي الطرفين اللبناني والإسرائيلي".

ولفتت الصحيفة أن الليونة التي أبداها ساترفيلد حيال الموقف اللبناني، وإعلانه موقف واشنطن التي ترغب في أن يشكل هذا الإتفاق، إذا حصل في وقت سريع، فرصة ثمينة للبنان في بدء الاستفادة من ثروته النفطية والغازية في البحر على الحدود الجنوبية.

يذكر أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وصل إلى بيروت ليل الثلاثاء الماضي في زيارة لم يعلن عنها سابقا، ومن ثم انتقل إلى تل أبيب عن طريق قبرص في مهمة تمتد ليومين على الأقل لمناقشة الطروحات اللبنانية الجديدة الخاصة بآلية المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية اللبنانية — الإسرائيلية.