البحرين تطلب من مواطنيها الموجودين في العراق وإيران المغادرة فورا

وذكر بيان صادر عن الخارجية البحرينية، اليوم السبت: "تهيب وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر".
وأضاف البيان: "وتدعو وزارة الخارجية كافة المواطنين المتواجدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق إلى ضرورة المغادرة فورا وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم".
وزارة خارجية مملكة #البحرين تهيب بالمواطنين بعدم السفر إلى الجمهورية الاسلامية الإيرانية وجمهورية #العراقhttps://t.co/N1yij5RT4z pic.twitter.com/bT6XI3OdlW— وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) May 18, 2019
يتبع…
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