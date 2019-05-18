قوات حكومة الوفاق تعد لعملية واسعة في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم السبت، أنها تجهز لعملية موسعة ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في العاصمة طرابلس، وذلك بعد مرور أكثر من شهر من المواجهات بين الجانبين.

© AFP 2019 / Abdullah Duma الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق

القاهرة — سبوتنيك . وجاء على حساب (تويتر) الخاص بالعملية العسكرية لقوات الوفاق، والتي تحمل اسم "بركان الغضب"، أن حكومة الوفاق الوطني تعزّز قواتها المدافعة عن طرابلس بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، استعدادا لعملية موسعة يتم الإعداد لها للقضاء على المتمردين التابعين لحفتر، وبسط الأمن في كافة ربوع ليبيا.

وجاء في تغريدة أخرى، نقلا عن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، " نفذ سلاح الجو الليبي صباح اليوم خمس طلعات قتالية، استهدف آليات ثقيلة في قصر بن غشير كانت تمهد لتقدم ميليشيات مجرم الحرب حفتر باتجاه طرابلس، ودمرت الضربات دبابتين ومدفعية ثقيلة كانت تقصف الأحياء المدنية بالعاصمة".

هذا وكان الجيش الليبي بقيادة حفتر أعلن، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد.