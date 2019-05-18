الجيش اليمني يعلن القبض على إرهابي ضمن قائمة المطلوبين دوليا

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، القبض على شخص وصفه بأنه "الأخطر" من بين المطلوبين أمنياً، والمصنفين على قائمة الإرهاب الدولية، بعملية خاصة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يعلن مقتل 20 من "أنصار الله" بكمين غرب مارب

القاهرة- سبوتنيك . وقال الناطق باسم الجيش اليمني في تعز العقيد عبد الباسط البحر، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، إن "قوة خاصة من اللواء 17 مشاة في الجيش الوطني تمكنت صباح اليوم من إلقاء القبض على أخطر المطلوبين امنيا المدعو بلال الوافي الملقب (أبو الوليد) وهو من المطلوبين دوليا والمصنف على قائمة الارهاب العالمية منذ سنوات".

وأضاف أنه "تم القبض على الوافي بأحد المنازل القديمة بالريف الغربي لتعز في قرية وهر بلاد الوافي بعد حصار لساعات عقب رفضه تسليم نفسه ومقاومته السلطات واحتجازه أطفالا ونساء كدروع بشرية".

وأشار إلى "محاولة المطلوب الوافي تفجير نفسه بحزام ناسف قبل نزعه وإبطال مفعوله والقبض عليه".

ووفقاً للعقيد البحر، "أصيب خلال العملية أحد أفراد القوة".

وتشهد مناطق يمنية عدة تواجدا لافتا لمجموعات إرهابية مسلحة بينها مناطق في محافظة تعز التي تشن طائرات أمريكية من دون طيار غارات على مواقع الإرهابيين بها.