رسالة من الملك سلمان إلى السيسي بعد الهجوم الجوي... بماذا رد الرئيس المصري

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية متينة، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

وشدد السيسي، خلال استقباله أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، على تضامن مصر مع السعودية حكومة وشعبا في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجه عام ونقل السفير السعودي إلى الرئيس تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، كما سلمه الدعوة الموجهة من الملك سلمان للمشاركة في الدورة الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة".

ونقل السفير السعودي، تقدير المملكة العربية السعودية العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال مؤخرا محطتي ضخ للبترول بمنطقة الرياض.

وأضاف السفير بسام راضي، أن "الرئيس المصري طلب نقل تحياته إلى شقيقه الملك وولي العهد"، مشددا على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تلقى رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في أبريل/ نيسان الماضي، سلمها له الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

وتضمنت الرسالة، التنسيق المشترك مع مصر إزاء بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الخميس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الدكتور عصام بن سعيد، رئيس المخابرات العامة المصرية، بحضور اللواء عباس كامل، وسفير المملكة العربية السعودية في القاهرة".

وقال السفير بسام راضي، بأن "عصام بن سعيد سلم رسالة للرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة".

وأضاف أن "الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدا الطابع الخاص والاستراتيجي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من نموذج وركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لاسيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها". وأعرب السيسي عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون الجاد والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، وكذا تدعيم أواصر التضامن العربي.