عاصفة غبارية تتجه نحو العاصمة الرياض

ضربت عاصفة غبارية كبيرة منطقة القصيم في السعودية اليوم السبت، فيما توقعت مصادر وصولها اليوم مساء في ساعات متأخرة إلى العاصمة الرياض.

ونشرت صفحة "هاشتاق السعودية" على تويتر فيديو تظهر فيه عاصفة ترابية (غبارية) في السعودية.

وذكرت الصفحة أن العاصفة الترابية ضربت منطقة القصيم وتتجه إلى الرياض وتوقعت وصولها إلى العاصمة الرياض في ساعات الليل المتأخرة.

فيديو:



عاصفة ترابية تضرب منطقة القصيم، ويتوقع وصولها للعاصمة الرياض في ساعات الليل المتأخرة. pic.twitter.com/MBilKmdqfA — هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 18, 2019

وكانت عاصفة "الجدارية" الرملية، ضربت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي.