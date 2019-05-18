عاصفة غبارية تتجه نحو العاصمة الرياض

ونشرت صفحة "هاشتاق السعودية" على تويتر فيديو تظهر فيه عاصفة ترابية (غبارية) في السعودية.
وذكرت الصفحة أن العاصفة الترابية ضربت منطقة القصيم وتتجه إلى الرياض وتوقعت وصولها إلى العاصمة الرياض في ساعات الليل المتأخرة.
فيديو:— هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 18, 2019
عاصفة ترابية تضرب منطقة القصيم، ويتوقع وصولها للعاصمة الرياض في ساعات الليل المتأخرة. pic.twitter.com/MBilKmdqfA
وكانت عاصفة "الجدارية" الرملية، ضربت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي.
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