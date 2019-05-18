سلاح الدفاع الجوي السوري يتصدى مجددا لأجسام معادية في سماء القنيطرة

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بالقنيطرة أن "الأجسام المعادية قادمة من الأراضي المحتلة قاطعة سماء الجولان المحتل".
وأشار المراسل إلى أنه يرجح أن الأهداف المعادية عبارة عن طائرات استطلاع حلقت فوق منطقة فصل القوات مقتربة من الأراضي السورية المحررة لتبدأ مضادات الجيش السوري بالتعامل معها.
وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت أمس الجمعة لأهداف معادية جنوب غرب دمشق.
وذكر مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك" أن: "الأهداف المعادية عبرت من الأراضي المحتلة فوق المنطقة الأممية العازلة شمال القنيطرة قبل أن تبدأ المضادات الأرضية السورية بالتصدي لها".
ولفت مصدر عسكري سوري رفيع لـ"سبوتنيك" إلى أنه "لم تكن هناك حاجة لاستخدام منظومات الدفاع الصاروخي "إس 300" للعدوان الصهيوني على الأراضي السورية".
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