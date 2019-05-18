شرطة مكة تعلن القبض على مطلق النار في الطائف

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم السبت، القبض على مطلق النار في محافظة الطائف السعودية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الشرطة، الرائد محمد عبد الوهاب الغامدي، أنه "إلحاقا لما سببق الإعلان عنه أمس الجمعة، عن تعرض جهاز الرصد الآلي لسرعة السيارات "ساهر" بطريق "الباحة-الطائف" لإطلاق نار، فقد تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف من تحديد هوية المتهم والقبض عليه"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

© AP Photo / Hassan Ammar شرطة مكة المكرمة تتحرك بعد انتشار فيديو إطلاق نار في الطائف

وأشارت شرطة مكة إلى أن المتهم في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه.

وصرحت شرطة مكة أنها تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية السعودية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.