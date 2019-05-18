التحقيق مع كوميديان سعودي بتهمة الإساءة لجنود بلاده

وجاء القرار، بعد أن "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسيء لرجال الحد الجنوبي، وصور تغريدات، فيها تجاوزات تستحق العقوبة"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وأعاد سعوديون تداول فقرة كوميدية تعود إلى قبل عامين، على الأقل، لممثل "ستاند أب كوميدي" أسامة سالمين، إذ رأوا أنه "سخر واستهزأ" فيها من جنود الحد الجنوبي، حينما قال في إحدى فقراته الكوميدية: "نرفه عنهم في الحرب، واحد يده مقطوعة خليه يجي يضحك".
وتم تداول الفيديو من جديد هذه الأيام، بعدما عبر جندي يدعى، عامر الرميح، عن أسفه إزاء فقرة أسامة سالمين الكوميدية، قائلا: "للأسف أصبحت أنا وزملائي المصابين في الحد الجنوبي، وبالتحديد نحن من فقدنا أحد أطرافنا دفاعا عن الدين ثم الوطن مثالا للسخرية والكوميديا عند البعض مثل "أسامة سالمين"، ظفر واحد فقدناه في الحد يسوا ألفا من أشكالك".
للأسف أصبحت أنا وزملائي المصابين بالحد الجنوبي وبالتحديد نحنُ من فقدنا أحد أطرافنا دفاعاً عن الدين ثم الوطن مثالاً للسخرية والكوميديا عند البعض مثل(أسامه سالمين)ظفر واحد فقدناه بالحد يسوا الف من أشكالك. pic.twitter.com/wnM7xpJb4W— عامر الرميح (@amer_373) May 18, 2019
كما أحالت وزارة الإعلام السعودية، الممثل أسامة سالمين، للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية.
وأكدت الوزارة أنها "تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعا وبدورهم العظيم".
اضحك ونكت وسو اي شي تبي— فايز المالكي (@fayez_malki) May 18, 2019
في حدود الأدب
ولكن عندما تستهزي ب #ابطال_الحد
ورجال الامن اللي ضحو بكل شي
هنا نقول لك حدك وقف
وفيه من يأخذ حقهمpic.twitter.com/5DsArjy6sL
وطالب مغردون عبر موقع "تويتر"، ومنهم شخصيات بارزة، بفتح تحقيق موسع مع الكوميديان أسامة سالمين، ومنهم الفنان السعودي، فايز المالكي، الذي نتقد أسلوب سالمين قائلا: "اضحك ونكّت، واعمل أي شيء تبيه في حدود الأدب، ولكن عندما تستهزئ بـ #أبطال_الحد ورجال الأمن الذين ضحوا بكل شيء، هنا نقول لك حدك وقف، وفيه من يأخذ حقهم".
وكتب مغرد يحمل حسابه اسم "مجرد شاب": "لا لسكوت عنه، يجب أن يحاسب، يدافعون عن بلدك الأم وأنت تستهزئ بهم، جزمة أصغر جندي أشرف من وجهك".
#اسامه_سالمين— مــجرد شــاب๛ (@u3llu) May 18, 2019
لا لسكوت عنه يجب ان يحاسب
يدافعون عن بلدك الام وانت تستهزء فيهم
جزمة اصغر جندي اشرف من وجهك
وأغلق الكوميديان أسامة سالمين حسابه على "تويتر"، فيما فسر ناشطون أن ذلك حدث بعد الهجوم الواسع عليه.
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