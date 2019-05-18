التحقيق مع كوميديان سعودي بتهمة الإساءة لجنود بلاده

أصدرت النيابة العامة السعودية، قرارا اليوم السبت، باستدعاء أحد الممثلين الكوميديين، والتحقيق معه حول صحة مقطع وتغريدات، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتوي على "إساءة للجنود السعوديين".

وجاء القرار، بعد أن "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسيء لرجال الحد الجنوبي، وصور تغريدات، فيها تجاوزات تستحق العقوبة"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأعاد سعوديون تداول فقرة كوميدية تعود إلى قبل عامين، على الأقل، لممثل "ستاند أب كوميدي" أسامة سالمين، إذ رأوا أنه "سخر واستهزأ" فيها من جنود الحد الجنوبي، حينما قال في إحدى فقراته الكوميدية: "نرفه عنهم في الحرب، واحد يده مقطوعة خليه يجي يضحك".

وتم تداول الفيديو من جديد هذه الأيام، بعدما عبر جندي يدعى، عامر الرميح، عن أسفه إزاء فقرة أسامة سالمين الكوميدية، قائلا: "للأسف أصبحت أنا وزملائي المصابين في الحد الجنوبي، وبالتحديد نحن من فقدنا أحد أطرافنا دفاعا عن الدين ثم الوطن مثالا للسخرية والكوميديا عند البعض مثل "أسامة سالمين"، ظفر واحد فقدناه في الحد يسوا ألفا من أشكالك".

للأسف أصبحت أنا وزملائي المصابين بالحد الجنوبي وبالتحديد نحنُ من فقدنا أحد أطرافنا دفاعاً عن الدين ثم الوطن مثالاً للسخرية والكوميديا عند البعض مثل(أسامه سالمين)ظفر واحد فقدناه بالحد يسوا الف من أشكالك. pic.twitter.com/wnM7xpJb4W — عامر الرميح (@amer_373) May 18, 2019

كما أحالت وزارة الإعلام السعودية، الممثل أسامة سالمين، للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية.

وأكدت الوزارة أنها "تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعا وبدورهم العظيم".

اضحك ونكت وسو اي شي تبي

في حدود الأدب

ولكن عندما تستهزي ب #ابطال_الحد

ورجال الامن اللي ضحو بكل شي

هنا نقول لك حدك وقف

وفيه من يأخذ حقهمpic.twitter.com/5DsArjy6sL — فايز المالكي (@fayez_malki) May 18, 2019

وطالب مغردون عبر موقع "تويتر"، ومنهم شخصيات بارزة، بفتح تحقيق موسع مع الكوميديان أسامة سالمين، ومنهم الفنان السعودي، فايز المالكي، الذي نتقد أسلوب سالمين قائلا: "اضحك ونكّت، واعمل أي شيء تبيه في حدود الأدب، ولكن عندما تستهزئ بـ #أبطال_الحد ورجال الأمن الذين ضحوا بكل شيء، هنا نقول لك حدك وقف، وفيه من يأخذ حقهم".

وكتب مغرد يحمل حسابه اسم "مجرد شاب": "لا لسكوت عنه، يجب أن يحاسب، يدافعون عن بلدك الأم وأنت تستهزئ بهم، جزمة أصغر جندي أشرف من وجهك".

#اسامه_سالمين



لا لسكوت عنه يجب ان يحاسب



يدافعون عن بلدك الام وانت تستهزء فيهم



جزمة اصغر جندي اشرف من وجهك — مــجرد شــاب๛ (@u3llu) May 18, 2019

وأغلق الكوميديان أسامة سالمين حسابه على "تويتر"، فيما فسر ناشطون أن ذلك حدث بعد الهجوم الواسع عليه.