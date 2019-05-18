وزير لبناني: الحكومة تعتزم خفض تكلفة خدمة الدين بسندات خزانة بفائدة 1%

الموازنة تتضمن تخفيضاً بخدمة الدين بحدود ١٠٠٠ مليار توفير.وتمت مراجعة ارقام الانفاق غير المجدي وتخفيضه بنسبه بين ٢٠ وحتى ٣٥ ٪ (بالنسبة للمحروقات مثلا).

وكل القوى في مجلس الوزراء وافقت على هذه التعديلات وعلى الارقام. لا احد حتى اليوم سجل اعتراضه على #مشروع_الموازنة.

وانا مرتاح له