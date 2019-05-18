وزير لبناني: الحكومة تعتزم خفض تكلفة خدمة الدين بسندات خزانة بفائدة 1%

وقال الوزير لرويترز "سيتم الأمر من خلال التنسيق بين المالية والمصرف المركزي والمصارف بعد إقرار الموازنة لإصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية بحدود 11 ألف مليار وبفائدة 1%".
الموازنة تتضمن تخفيضاً بخدمة الدين بحدود ١٠٠٠ مليار توفير.وتمت مراجعة ارقام الانفاق غير المجدي وتخفيضه بنسبه بين ٢٠ وحتى ٣٥ ٪ (بالنسبة للمحروقات مثلا).— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) May 18, 2019
وكل القوى في مجلس الوزراء وافقت على هذه التعديلات وعلى الارقام. لا احد حتى اليوم سجل اعتراضه على #مشروع_الموازنة.
وانا مرتاح له
انا مرتاح لموازنة سجّلنا فيها تخفيضاً مقبولاً لنسبة العجز ولا احد يتحكم بتوقيت إصدارها سوى مصلحة البلد وبأسرع وقت للانطلاق بورشة الإنقاذ الحقيقي— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) May 18, 2019
وكان الوزير ذكر في وقت سابق على حسابه بموقع تويتر أن الموازنة ستشمل خفض تكلفة خدمة الدين بنحو تريليون ليرة دون أن يقدم تفاصيل.
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