"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 30 من الجيش شمال غربي حجة

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، مقتل وإصابة 30 عنصراً من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بمعارك في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر" بأن مقاتلي الجماعة أحبطوا زحفاً للجيش مسنوداً بغطاء من الطيران الحربي والاستطلاعي للتحالف شرق مديرية حيران شمال غربي حجة.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... القوات الحكومية و"أنصار الله" تتبادلان القصف في الحديدة

وأضاف أن "أنصار الله" أوقعت 30 قتيلاً وجريحاً في صفوف المهاجمين وأعطبت ثلاث آليات خلال التصدي لمحاوله تقدم الجيش.

إلى ذلك، شن طيران التحالف غارة على مديرية مستبأ شمال حجة.

وفي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، نفذ طيران التحالف غارة على منطقة آل عمار في مديرية الصفراء شمال شرقي المحافظة.

وتأتي الغارتان عقب قصف طيران التحالف بغارة معسكر الحمزة في مديرية السبرة بمحافظة إب وسط اليمن، واستهدافه بغارة أخرى جبل المحرام في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال غربي العاصمة صنعاء.

وتقود السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم الجيش اليمني لاستعادة أراضي سيطر عليها "الحوثيين".