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23:30 18 مايو/ أيار 2019
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    حمد بن جاسم

    حمد بن جاسم يكشف ماذا فعل رئيس وزراء البحرين في أثناء الخلاف مع قطر

    © AP Photo / REMY DE LA MAUVINIERE
    العالم العربي
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    علق وزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، على الاتصال المفاجئ الذي أجراه رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مطلع شهر رمضان الجاري.

    وقال حمد بن جاسم في تغريدة له اليوم السبت، عبر حسابه بموقع "تويتر"، "شهادة للتاريخ إن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان هو صاحب مواقف ثابتة فهو لا يتلون بالصداقة أو بالعداء، حسب الأجواء ولكنه كان خصما عنيدا، دافع عن بلده أثناء الخلاف بين قطر والبحرين بكل ما أوتي من قوة، وهذا حقه ويُحترم لموقفه الوطني لبلاده".

    وأضاف بن جاسم، "وعندما انتهى الخلاف كانت علاقاته مع قطر متوازنة وطبيعية دون اندفاع أو انكماش، ولكن كانت مواقفه أثناء الخلاف وبعد الخلاف تدل على الرصانة والثقة". 
    وتابع وزير الخارجية القطري السابق، "أذكر موقفه عندما مثل بلاده في القمة التي وقّع فيها الاتفاق للذهاب للمحكمة، كان حازما وعنيدا لصالح بلاده، وأنا احترمه منذ ذلك اليوم لأنه يدل على وطنيته العالية. هو ليس بحاجة لشهادتي وأنا كذلك لست بحاجة أن أقول شيء لست مقتنعا به".
    واختتم، "أذكر هذا الموقف عندما رأيت هذه الزوبعة التي قطعاً لن تستفيد منها البحرين الشقيقة التي أثيرت في حق هذا الرجل، لأنه اتصل بأمير دولة شقيقة تجمعهم الكثير من أواصر القربى".
    وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" نشرت، مساء يوم 6 مايو/ آيار، خبرا عن تلقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين، هو الأول من نوعه منذ بداية الأزمة الخليجية عام 2017. ولم تذكر الوكالة في خبرها المقتضب هل تطرق الاتصال الهاتفي إلى قضايا سياسية أم لا.
    وجاء رد الملك البحريني بعد يومين فقط من الاتصال المفاجئ الذي أجراه رئيس وزراء المملكة بأمير قطر، والذي قالت المنامة لاحقا إنه "لا يمثل موقفها الرسمي"، وارتكز فقط على تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان.    

    وكانت تقارير إعلامية زعمت وجود خلافات داخل العائلة الحاكمة في البحرين، خصوصا بعد اتصال رئيس وزراء البحرين بأمير قطر.

    واعتبر كثير من المتابعين ومستخدمي التواصل الاجتماعي أن "التصريح البحريني مستغرب، ويدلل على وجود خلافات داخل العائلة الحاكمة فيها حول التعامل مع أزمة مقاطعة قطر".

    وعلق وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، على ما أثير إعلاميا بشأن وجود خلافات داخل العائلة الحاكمة في البحرين، وكتب في تغريدة على حاسبه الرسمي في تويتر: "يقولون ما يقولون من كذب وزور في قطر وقنوات لندن المأجورة، ونحن والحمد لله مطمئنون بأن ملكنا حمد بن عيسى وأميرنا خليفة بن سلمان وأميرنا سلمان بن حمد (ولي العهد) وكل أهل البحرين هم جسد واحد وقلب واحد في صف واحد".    

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    الكلمات الدلالية:
    رئيس وزراء البحرين, خليفة بن سلمان آل خليفة, جاسم بن حمد آل ثاني, قطر
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