أردوغان: سنحصل على "إف-35" عاجلا أم آجلا وسنشارك في إنتاج "إس-500" مع روسيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن شراء تركيا منظومة "إس-400" الدفاعية من روسيا اتفاق لا رجعة فيه، مضيفا أن بلاده ستشترك أيضا مع موسكو في إنتاج منظومة الدفاع إس-500"، وفقا لوكالة رويترز.

وكان مسؤولون أمريكيون وصفوا شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" بأنه "إشكالية كبيرة"، قائلين إنه "سيهدد أمن مقاتلات "إف-35" الأمريكية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن".

لكن أردوغان قال في لقاء مع طلاب جامعيين في إسطنبول، إن تركيا أجرت تقييما فنيا وخلصت إلى أن مثل هذه المشكلة لا وجود لها.

#عاجل | #أردوغان: سنستلم مقاتلات "إف-35" ومعداتها عاجلا أو آجلا كما أن منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية ستدخل إلى بلادنا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٨ مايو ٢٠١٩

وقال الرئيس التركي، "إنهم (الأمريكيون) يمررون الكرة في منتصف الملعب الآن، ويعبرون عن بعض الرفض. لكن آجلا أو عاجلا سنتسلم (طائرات) إف-35. امتناع (الولايات المتحدة) عن تسليمها ليس خيارا"، وفقا لوكالة الأناضول.