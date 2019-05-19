اليمن .. الحوثي يعلق على دعوة السعودية عقد قمتين طارئتين

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، على دعوة العاهل السعودي إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في 30 مايو / أيار الجاري، لبحث الاعتداءات الأخيرة ضد السعودية والإمارات، واصفاً إياها بقمة المؤامرة السعودية.

وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "نقول لكل حر في الشهر الكريم بإمكانك رفض سفك دماء الشعب اليمني برفضك لقمم لا تشرع لوقف العدوان على اليمن، ولا تتقن سوى مساندة الحروب والدمار".

وأضاف: "قمم تتآمر على قضايا الأمة الإسلامية وتبيع القضية الفلسطينية أو تعمل على الترويج لصفقة القرن".

نقول لكل حر في الشهر الكريم بإمكانك رفض سفك دماء الشعب اليمني برفضك لقمم لا تشرع لوقف العدوان على اليمن قمم لا تتقن سوى مساندةالحروب والدمار

قمم تتآمر على قضاياالأمة الإسلاميةوتبيع القضية الفلسطينيةأوتعمل على الترويض لصفقة القرن

بالمشاركةالمفتوحةبحملة#نرفض_قمة_المؤامرة_السعودية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 19, 2019

وتعرضت الأحد الماضي، أربع ناقلات بينها سعوديتان إلى هجمات قبالة ساحل إمارة الفجيرة في الإمارات، تحقق الإمارات والسعودية والنرويج فيها.

وشنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، الثلاثاء الماضي، هجوماً بسبع طائرات مسيرة على محطتين تابعتين لشركة أرامكو لضخ النفط الخام في منطقة الرياض.

وتتواصل، منذ 26 مارس / آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، و"الحوثيين" من جهة أخرى.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.