السعودية تبدأ تنفيذ "قرار تاريخي" بشأن موظفيها

تبدأ وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، اليوم الأحد، بتطبيق نظام الدوام المرن الذي يتيح للموظف الحكومي التحكم بساعة بدء عمله ونهايته.

وأعلنت الوزارة السعودية، أن "خيارات الدوام المتاحة لموظفيها هي من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، أو من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا أو من الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا"، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأوضحت أن "تطبيق نظام الدوام المرن الجديد سيكون لفترة تجريبية خلال شهر رمضان، وأن على كل موظف أن يختار أي خمس ساعات تناسبه ابتداء من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء بالتنسيق من مديره المباشر".

وزارة التجارة تبدأ بتطبيق تجريبي للدوام المرن لمنسوبيها، وذلك بدءًا من الأسبوع القادم 14 رمضان.

.#السعودية #المملكة #رمضان pic.twitter.com/JZhkrASE9M — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 18, 2019

وكانت وزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن موظفي القطاع العام في السعودية، قد حددت أوقات العمل في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، بخمس ساعات يوميا فقط، تبدأ في العاشرة صباحا وتنتهي في الثالثة بعد الظهر.