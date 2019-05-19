حميدتي يعلن إلقاء القبض على مطلقي النار على المعتصمين في الخرطوم

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، القبض على عناصر يتهمها بإطلاق النار على معتصمين قرب مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

وخلال كلمته، أثناء مشاركته في إفطار رمضاني غربي البلاد، أمس السبت، قال حميدتي: "تعرضت قوات الدعم السريع لهجوم خلال اليومين الماضيين، في إطار حملة منظمة ترعاها دول"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف أن "المتورطين في إطلاق النار على المعتصمين تم ضبطهم، مؤكدا عرضهم أمام وسائل الإعلام بعد اعترافهم بالجريمة".

#السودان #سونا| أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الذين نفذوا الهجوم على المعتصمين بالقيادة تم القبض عليهم وسجلوا اعترافات بالكاميرا، وأبان أنه تم القبض على الجناة الذين اعتدوا على الناس وسيتم عرضهم في الإعلام مبينا انهم سجلوا اعترافا قضائيا. pic.twitter.com/xMGrTCVTOR — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) May 18, 2019

وتابع قائد قوات "الدعم السريع"، أن البلاد تمر بـ"منعطف خطير، يتطلب مراجعة حسابتنا، ونريد أن نقبل بعضنا البعض لنصل إلى ديمقراطية حقيقة، وتكوين حكومة كفاءات مستقلين".

وأكد حميدتي أن المجلس العسكري "استطاع توفير الأمن والحفاظ على استقرار البلاد خلال الشهر الماضي"، مشددا أن "جميع المفسدين من رموز النظام السابق ستتم محاسبتهم، بمن فيهم الذين غادروا البلاد".