غضب في السعودية... بعد فيديو حفل "مختلط" أثار جدلا كبيرا

وأحيا الحفل، فرقة "ذا بلاك آيد بيز" الأمريكية، والمغني الإسباني إنريكي ايغلسياس، وأظهرت صور على الإنترنت حضورا مشاركا للنساء والرجال في متابعة الحفل.

وأثارت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، غضبا واسعا من قبل السعوديين. ودشن السعوديون وسما تحت عنوان "#بارتي_مختلط_في_رمضان"، عبر فيه كثيرون عن استغرابهم من إقامة مثل هذا الحفل في شهر رمضان، في حين عبر آخرون عن غضبهم.

#بارتي_مختلط_في_رمضان يعني مايقدرون يصبرون اقلها الين يجي العيد استغفر الله بس 🥺يالله لاتعاقبنا ولا تأخذنا بما فعل السفهاء منا pic.twitter.com/x3QMOuMVxR — مشاري آل داود 🇸🇦 (@Kltk2t) May 19, 2019

​"فيديو متداول من الهاشتاق " شكله الحرام تصنيفه صار حسب عدد الفولورز كل ما زادوا حلال عليك كل شي! مشاهير الغفلة الى أين ؟ #بارتي_مختلط_في_رمضان pic.twitter.com/f0iNLmtNSP

​#بارتي_مختلط_في_رمضان يو يو 🤧 pic.twitter.com/BqSEos6Id8

— مقاطع مريحه للاعصاب 🏝 (@iiiij_0) May 19, 2019

​حفل ومجون وفسوق وسوالف وربي ما ننتصر على أعدائنا مدري وين الرقابة من القاصرات اللهم عفوك

​وسمحت المملكة العربية السعودية، مؤخرا للنساء، بالحضور إلى استادات كرة القدم لمتابعة المباريات، كما تم السماح للنساء بقيادة السيارات في هذا العام، وتم فتح دور للسينما في السعودية لأول مرة منذ نحو 35 عاما.