السعودية تودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أنها أودعت مبلغ 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، لتقوية مركزه المالي وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.

وذكرت وزارة المالية السعودية، في بيان لها، إنه "بناء على ما أعلن في 21 أبريل 2019م، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية".

© Sputnik . Natalia Seliverstova إعلان مفاجئ من البنك المركزي السوداني بشأن سعر الدولار

وتابعت "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود —حفظه الله- قامت وزارة المالية بإيداع مبلغ (937،500،000) تسعمائة وسبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف ريال، ما يعادل مبلغ مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي، لحساب البنك المركزي السوداني".

وأضافت "وبهذه المناسبة أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق".

وأضاف أن "هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين".