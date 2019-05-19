إغلاق مطار صنعاء تسبب بوفاة 30 ألف مريض يمني

قالت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، اليوم الأحد، إن إغلاق مطار صنعاء الدولي تسبب في وفاة أكثر من 30 ألف مريض كانوا بحاجة للسفر لتلقي العلاج في الخارج.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة أنصار الله "الحوثيين" في صنعاء، يوسف الحاضري في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن "300 ألف مريض يمني بحاجة إلى الإجلاء إلى الخارج للعلاج".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن .. عبد الملك الحوثي يعلق على مقتل مدنيين في غارات للتحالف

وذكر أن دولا عرضت مساعدتها الشعب اليمني بعلاج المرضى.

واتهم الحاضري الأمم المتحدة بعدم التجاوب مع مطالب تلبية الاحتياجات العاجلة من الأجهزة الطبية، متسائلا "ماذا ستخسر الأمم المتحدة إن تعاونت في نقل المرضى".

ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، منذ آب/أغسطس عام 2016م، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء الدولي، وأوقف كافة الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، لكن القيام بكل رحلة يتطلب تنسيقا مع قيادة التحالف.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.