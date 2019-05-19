مصدر: المتحف المصري آمن ولم يتأثر بانفجار الرماية

قال مصدر في وزارة الآثار المصرية إن واقعة الانفجار التي حدثت، اليوم الأحد، في منطقة الرماية بمحافظة الجيزة، لم تؤثر على أي أجزاء من المتحف الكبير وهو آمن بشكل كامل.

وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الأتوبيس كان يمر في شارع جانبي عندما وقعت عملية التفجير عند منزل الطريق الدائري على مسافة من أقرب نقطة لحدود المتحف. وقع انفجار في منطقة الرماية في محافظة الجيزة المصرية، اليوم الأحد، ما تسبب في تهشم زجاج حافلة سياحية.

© REUTERS / AHMED FAHMY انفجار يؤدي إلى تهشم زجاج حافلة سياحية قرب أهرامات الجيزة (صور)

وانفجر جسم غريب على منزل الطريق الدائري مع الرماية في الهرم، ما أدى إلى تهشم زجاج الحافلة، التي كان يستقلها 25 فردا من دولة جنوب أفريقيا، وسيارة ملاكي يستقلها 4 مواطنين، بحسب " بوابة الأهرام " المصرية.

وأسفر الحادث عن إصابة البعض بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأوليه لهم.

وأكد اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، لـ "سبوتنيك"، أن المتحف المصري الكبير آمن، ولم تتأثر كافة مبانيه أو أسواره بالانفجار.

ويبعد موقع الانفجار عن أول سور للمتحف مسافة 50 مترا، بينما يبعد عن مبنى المتحف المصري الكبير مسافة تتجاوز 400 مترا.

وقال مصدر أمني لـ "سبوتنيك"، إن القوات الأمنية تقوم تمشيط المنطقة بالقرب من المتحف المصري الكبير في منطقة الرماية بمدينة الجيزة المجاورة للقاهرة بعد انفجار استهدف حافلة سياحية.

وقال المصدر الأمني أنه تم "تشديد الإجراءات الأمنية بحثا عن المشتبه بهم في الانفجار، كما يجري تمشيط المنطقة بحثا عن عبوات ناسفة أخرى".

وتابع أن "البيانات الأولية أن من كانوا على الحافلة من جنوب أفريقيا ومصر، مشيرا إلى وقوع "إصابات سطحية لبعض الحالات وإصابات خطيرة للبعض الآخر".