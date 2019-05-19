إعلان من الأسطول الأمريكي الخامس بشأن دول مجلس التعاون الخليجي

أعلنت قوات الأسطول الأمريكي الخامس، أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت من يوم أمس السبت، دوريات أمنية مكثفة في المياه الدولية بالمنطقة.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس ومقره البحرين في بيان إن "دول مجلس التعاون الخليجي بدأت من يوم أمس السبت دوريات أمنية مكثفة في المياه الدولية بالمنطقة".

وتابع أن دول مجلس التعاون الخليجي "زادت بدرجة كبيرة من اتصالاتها وتنسيقها مع بعضها البعض، ومع البحرية الأمريكية لدعم التعاون البحري الإقليمي والأمن البحري في المنطقة".

وقامت الولايات المتحدة بإرسال سبع سفن حربية على الأقل بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن".

وتشمل القوة البحرية العسكرية الأمريكية حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وسفينة "يو إس إس ليتي جولف"، وسفينة "يو إس إس باينبريدغ"، وسفينة "يو إس إس نيتز" و"يو إس إس ماسون".

بالإضافة إلى مدمرتين من طراز "آرلي بورك" مزودة بأسلحة صاروخية موجهة يمكنها حمل 90 صاروخ "توماهوك" وصواريخ أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، توجد قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من منطقة الخليج، سفينة إنزال "Kearsarge" والتي يمكنها أن تحمل على متنها من 20 إلى 30 طائرة مروحية، بما في ذلك أحدث القاذفات المقاتلة من الجيل الخامس "إف-35بي".